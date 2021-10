Eerste geregistreerd partnerschap op Aruba

Jessica Cordoba en Jennifer van der Biezen zijn het eerste stel op Aruba van hetzelfde geslacht dat een geregistreerd partnerschap aanging bij het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Voor de LHBTI-gemeenschap is dit een belangrijke stap op weg naar erkenning van het homohuwelijk. Een huwelijk sluiten tussen twee personen van hetzelfde geslacht is op Aruba namelijk nog niet toegestaan. Fundacion Orguyo postte een foto van het stel, met de tekst: “Jennifer en Jessica gefeliciteerd. Bedankt dat jullie je liefde met heel Aruba willen delen, zodat het een inspiratie voor ons allemaal is. Fundacion Orguyo wenst jullie samen veel geluk en liefde.”