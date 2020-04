Eerste twee corona-bemettingen op Sint-Eustatius

Er zijn twee corona-besmettingen gemeld op Sint Eustatius. Het gaat om een stel dat op 15 maart op Sint-Eustatius aankwam en daarvoor in Nederland was geweest. Later kregen ze symptomen. Ze hebben de afgelopen periode in quarantaine doorgebracht. Op sociale media wordt veel kritiek geuit op de nalatigheid van de overheid, er zou te weinig gedaan zijn om het eiland te beschermen. De twee andere bijzondere gemeenten van Nederland, Bonaire en Saba zijn op dit moment nog corona vrij.