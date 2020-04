Politie controleert op verschillende wegen

Er worden vandaag verschillende controles gehouden naar aanleiding van de nieuwe corona-maatregelen. Niemand mag op de weg zijn zonder geldige reden. Dit kan gaan om het uitoefenen van een vitaal beroep, het doen van boodschappen of het halen van medicijnen. Er werd vanochtend onder andere gecontroleerd bij de Emancipatieboulevard en de Caracasbaaiweg. Gisteren werd er al gecontroleerd op de Weg naar Westpunt. Of er boetes zijn uitgedeeld is nog niet bekend.