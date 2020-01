Eind van de maand meer duidelijkheid Girobank

Het failliet laten gaan van de Girobank heeft grote gevolgen. Dat is de boodschap van Ettiene Ys, voorzitter van de bank. Vorige maand werd een maximale limiet ingesteld voor klanten van de Girobank. Volgens Ys was dit het gevolg van een run om het geld waardoor de fondsen van Giro in gevaar kwamen. De situatie wordt nu geanalyseerd voor een beslissing wordt genomen. Giro heeft een schuld van 300 miljoen dollar, maar faillisement heeft volgens Ys gevolgen voor iedereen. Eind van de maand presenteert de Centrale Bank verschillende voorstellen aan de overheid om de situatie op te lossen, ook wordt een garantiefonds voorgesteld om gedupeerden hun geld terug te kunnen geven.