Erfgenamen mogen wanbetaler niet uit huis zetten

Hoewel een huurster jarenlang achter is met de huur, mogen de erfgenamen van de woning het gezin niet uit huis zetten. Wel moet de alleenstaande moeder vanaf juli maandelijks 150 gulden huur betalen. Aldus een uitspraak van de kortgedingrechter. De huurster woont al ruim 20 jaar in een vervallen huis in Montaña. Vanwege de slechte staat is ze gestopt met huur betalen. Het huis heeft geen elektriciteit. Ook is het plafond aangevreten door termieten. Bovendien had ze afgesproken dat zolang ze werkloos is, ze vrijgesteld is van huur. Inmiddels heeft ze een baan, waardoor ze bij kan dragen.

De huurcommissie moet een besluit nemen over de achterstallige huur. Daarover heeft de rechter geen uitspraak gedaan.