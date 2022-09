Het wordt een stuk drukker in het Curaçaohuis. Het kantoor van het Curaçaose toeristenbureau in Europa is vanaf vandaag in hetzelfde pand als dat van de gevolmachtigde minister in Den Haag gevestigd. CTB hoopt met de verhuizing kosten te besparen. Ook vindt het bureau het fijn om bij andere overheidsdiensten in de buurt te zijn. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.