Evaluatie coronamaatregelen vandaag

De regering zal vandaag de geldende maatregelen zoals de avondklok, het alcoholverbod en de gelimiteerde openingstijden voor winkels evalueren. Een persconferentie over de resultaten daarvan moet nog worden ingepland. Dat laat Gobiernu vandaag weten via sociale media. Zodra er meer bekend is over de evaluatie zal de bevolking hier direct over worden ingelicht, zo meldt overheid. Vanmiddag om drie uur vindt er wel een persconferentie plaats over het belang van een stabiele stroomvoorziening.

Meer over alcoholverbod avondklok coronamaatregelen curacao gobiernu