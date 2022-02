Ex-miss Curacao in New York Fashion Week

Oud-miss Curaçao Eline de Pool liep vorige week in de New York Fashion Week. Het model was in de show van de Colombiaanse modeontwerper Edwing D’Angelo te zien. De Curaçaose woont in New York en loopt voor verschillende internationale modehuizen. Naast modelleren werkt de 28-jarige oud-Miss Curaçao ook als actrice. De Pool vertegenwoordigde Curaçao in 2013 tijdens de Miss Universe verkiezing in de Russische hoofdstad Moskou.