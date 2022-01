Het Curaçao Medical Center krijgt zorghulp uit verschillende hoeken. Het was al bekend dat Nederland betaalt voor 14 extra Amerikaanse uitzendkrachten. Nu gaan ook vijf studenten van IFE bijspringen in het ziekenhuis. En er wordt gekeken of dit aantal uitgebreid kan worden. Ook Avalon University heeft doctoren, verplegers en studenten die in het CMC willen bijspringen.

