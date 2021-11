Ferrydienst tussen Bovenwindse eilanden start definitief op 1 december

De veerdienst tussen de eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten gaat definitief vanaf begin december varen. De inhuldiging wordt op 28 november gevierd. Zo maken de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius bekend in een persbericht. De veerboot Makana is een high speed catamaran met 150 zitplaatsen. Op vijf december start het reguliere schema. Het boekingsplatform wordt in december gelanceerd.