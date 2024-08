FFK-voorzitter Ramiro Griffith stapt op

De huidige voorzitter van de Curaçaose voetbalbond FFK, Ramiro Griffith, heeft gisteravond een video naar de buitenwereld gestuurd waarin hij aankondigt op te stappen als voorzitter van de bond. In de video kijkt hij terug op zijn periode als voorzitter. Al lange tijd is er vanuit de lokale voetbalwereld heel veel druk op het huidige bestuur. Alle andere bestuursleden zijn inmiddels opgestapt. Griffith zal 15 augustus officieel aftreden. Hij is daarmee 2 jaar en 5 maanden in dienst geweest.

In de video en een bijbehorende brief staat Griffith stil bij zijn tijd aan het hoofd van de FFK. Hij vermeldt dat er verschillende pijnlijke momenten waren, maar ook veel successen. Hij noemde onder andere de vermindering van de schulden van de FFK, de vriendschappelijke wedstrijd tegen wereldkampioen Argentinië, de benoeming van vooraanstaande trainers zoals Dean Gorrè en Dick Advocaat, en nog verschillende andere punten.