Filmdagen vervangen CIFFR

Nog een jaar zonder het filmfestival is geen optie. Daarom komt Fundashon Bon Intenshon met de Filmdagen. Deze zijn van 21 tot en met 23 april in The Movies Otrobanda. Eind vorig jaar zei het filmfestival in Rotterdam het sponsorcontract op. Daardoor kan het uitgebreide Curaçao International Film Festival Rotterdam niet doorgaan. Om toch filmliefhebbers te bedienen, draaien er drie dagen lang twaalf filmhuisfilms in de bioscoop. In de eerste week van april wordt het programma bekendgemaakt. Volgend jaar komt er wel een volwaardig filmfestival met eventueel nieuwe partners.