Financieel toezicht verlengd

Het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten is verlengd. Beide landen hebben in de jaren 2018 tot en met 2020 structureel niet voldaan aan de begrotingsnormen. Daarom heeft de Rijksministerraad vrijdag besloten om het toezicht door het Cft te verlengen. Volgens de normen moet de begroting sluitend zijn, en dus geen tekorten tonen. Dit was zowel voor als na de coronacrisis niet het geval. In 2024 vindt er weer een evaluatie van het financieel toezicht plaats. Het financieel toezicht is sinds 10-10-’10 van kracht.

Meer over rijkswet financieel toezicht