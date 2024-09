Aruba wil met financiële steun EU overstappen op elektrische voertuigen

De Europese Unie stelt een bedrag van 190.000 euro beschikbaar voor de Arubaanse energiemarkt. Dat heeft demissionair minister Geoffrey Wever van Economische Zaken deze week bekend gemaakt. Bedrijven kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 september inschrijven op een internationale openbare aanbesteding, aldus Wever. Het doel van het ministerie van Economische Zaken is om met financiële steun van de EU over te stappen op meer elektrische voertuigen op het eiland. De overheid is al bezig met deze overgang, zo heeft de Directie Economische Zaken meerdere elektrische auto’s aangeschaft.

Volgens Wever is het overstappen op milieuvriendelijke auto’s een belangrijke stap voor Aruba. ,,Als we de operationele kosten kunnen drukken en de uitstoot van voertuigen op Aruba kunnen verminderen, dragen we bij aan een betere kwaliteit van leven, natuurbescherming en klimaatbeheersing.”