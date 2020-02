FKP-staking moet stoppen

De rechtbank heeft gistermiddag geoordeeld dat de staking bij woningbouwvereniging FKP per direct moet worden beëindigd. Vakbond SEBI had een week eerder tot de staking opgeroepen omdat de directie in hun ogen een baan had geregeld voor iemand, buiten de regels om. Hierop is de FKP een kort geding begonnen. Daarin heeft de rechter bepaald dat de vakbond haar leden moet oproepen om direct weer aan de slag te gaan.