‘Focus ligt op overeenkomst met Nederland’

De hoop is nog steeds dat Curacao en Nederland er samen uit komen. Dat zei premier Eugene Rhuggenaath vandaag meerdere keren. Vanmorgen zijn de partijen niet tot een akkoord gekomen, maar de gesprekken gaan door.

Voor 15 juli moet Curaçao laten zien in hoeverre zij hebben voldaan aan de voorwaarden voor de tweede tranche noodsteun (o.a. de 12,5% korting op arbeidsvoorwaarden van ambtenaren). Dat zei Staatssecretaris Raymond Knops. Tot nu toe is nog niet aan alles voldaan en daarom kan er sowieso nog geen beslissing worden genomen over de volgende tranche.

Derde tranche in delen

Premier Eugene Rhuggenaath hoopt dat Nederland volgende week voorlopig akkoord gaat met een deel van de volgende tranche noodsteun. De derde tranche is in totaal voor drie maanden, maar Rhuggenaath hoopt dat 15 juli bijvoorbeeld akkoord wordt gegeven voor twee maanden terwijl overleg over de voorwaarden doorgaat.