Kinderen die het moeilijk hebben in de wijk Juan Domingu zijn geholpen dankzij een gulle actie van Fundashon Bicentini. De stichting van oud-bondscoach van Curaçao Remko Bicentini heeft kleding gedoneerd. Daar bleef het niet bij, de fundashon zorgde ook voor een financiële bijdrage aan kerstdiners voor deze kinderen. Al langer doneert de stichting sportkleding. Die komt van de hockeyclub van de dochter van Remko in Wijchen in Nederland.