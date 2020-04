Er zijn nog steeds 14 mensen besmet met het coronavirus op Curaçao. Er zijn 241 mensen getest, waarvan één testresultaat nog onduidelijk is. Tien mensen zijn inmiddels hersteld van het virus en één persoon is overleden. Op dit moment zijn er dus nog drie mensen bekend waarbij het virus actief is. Acht personen worden nog gemonitord, omdat zij het virus zouden kunnen hebben.