Voorbereiding op versoepeling Corona-maatregelen is begonnen

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth meldt dat de komende tijd alles wordt ingezet om naar versoepeling van de Corona-maatregelen over te kunnen gaan. Dit houdt in dat er veel data moet worden verzameld en dat goed voorbereid wordt op een mogelijke uitbraak van het virus. In het ziekenhuis wordt overlegd om de normale zorg vanaf volgende week weer te kunnen laten functioneren. Gerstenbluth wil zo snel mogelijk bewegingsruimte geven aan de bevolking. Hij vraagt hierbij wel om geduld om dit mogelijk te maken.