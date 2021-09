Geen patientenlimiet voor medisch specialisten

In 2021 geldt er geen productieplafond meer voor medisch specialisten, oftewel geen maximumaantal patiënten. Zo laat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in een verklaring weten. De vrijstelling geldt voor alle vrijgevestigde medisch specialisten. De beslissing volgt nadat een lokaal gevestigde uroloog door de beperking besloot om alle afspraken die na 1 oktober gepland stonden te verplaatsen naar volgend jaar. De uroloog had ondertussen zijn productieplafond bereikt.

