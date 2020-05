Aruba gaat binnenkort toeristen toelaten en die hoeven niet in quarantaine. Dat meldt NoticiaCla. Volgens de minister van Toerisme Oduber moeten toeristen weer van eiland genieten en komen er ook veel toeristen voor een week. Een quarantaine van 14 dagen is dan niet mogelijk. De voorbereidingen zijn in volle gang en het streven is om voor juli de grenzen weer te openen voor toeristen.

Foto: NoticiaCla