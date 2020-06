Geen reactie op Rutte’s reisplan

Vanuit de overheid is nog niet gereageerd op de uitspraak van premier Mark Rutte gister. Die zei dat vanaf 15 juni alle landen binnen het Koninkrijk en veel Europese landen een geel reisadvies krijgen in plaats van oranje. Dit geldt niet voor landen die quarantaineregels hebben voor Nederlanders. Of dit laatste ook opgaat voor landen binnen het Koninkrijk is niet duidelijk. Voorlopig heeft Curaçao niet aangegeven dat de twee weken quarantaine wordt opgeheven.

Vanmorgen werd wel aangegeven dat de overheid binnenkort een persconferentie organiseert hierover.