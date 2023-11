Gelijkspel Curaçao tegen El Salvador

Het nationale elftal heeft gisteren gelijkgespeeld tegen El Salvador. Het werd 1-1. De thuisploeg nam 3 minuten na de aftrap de leiding door een treffer van Juninho Bacuna. Vlak voor het einde van de vriendschappelijke wedstrijd leek het erop dat Curaçao er met de winst vandoor zou gaan. Vier minuten voordat het eindsignaal zou luiden maakte El Salvador een doelpunt. Maandag treft het team van interim-bondscoach Dean Gorré El Salvador weer. Deze wedstrijd is eveneens in het Ergilio Hato stadion in Brievengat en begint om 8 uur.