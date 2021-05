Gerstenbluth: ‘antigeentest op derde dag werkt’

De Indiase en Braziliaanse variant die op Curaçao werden aangetroffen kwamen naar voren door de antigeentest op dag drie. Dat zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag in het Antilliaans Dagblad. De personen die besmet waren met de varianten hebben deze in Nederland opgelopen. Gerstenbluth noemt dat Nederland de bron van de meeste besmettingen is en dat de PCR-test een momentopname is, daarom is een antigeentest op de derde dag een bescherming die nodig is. De epidemioloog noemt dat het nu echte belangrijk is om de basisregels in acht te nemen omdat met de besmettelijkere varianten de situatie op ons eiland alsnog snel om kan slaan.