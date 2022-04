De driehonderd gestrande TUI-passagiers vliegen vandaag terug naar Amsterdam. Hiervoor heeft de luchtvaartmaatschappij een Dreamliner van de Italiaanse maatschappij Neos gecharterd. Het hotelverblijf van de passagiers is daarom tot vandaag verlengd. Het toestel van TUI maakte een voorzorgslanding op Curaçao, vanwege een barst in de ruit van de cockpit. Het vliegtuig was onderweg van de Dominicaanse Republiek, via Bonaire, naar Schiphol. De reparatie van het raam duurde langer dan verwacht. (Foto Fonz Heijdens)

