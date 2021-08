Giovanni Abbath koopt Landhuis Morgenster over van MAN

Kunstenaar Giovanni Abbath is de nieuwe eigenaar van het bekende Landhuis Morgenster dat eerder nog eigendom was van politieke partij MAN. De MAN maakt sinds 2016 nog nauwelijks gebruik van het gebouw en vergadert al enkele jaren in een nieuw pand aan de Rooseveltweg. Ook de onderhoudskosten en de slechte bereikbaarheid hebben de partij doen besluiten het pand te verkopen. Volgens de nieuwe eigenaar komt er onder andere een kunstgalerie in het landhuis.