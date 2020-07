Gonzalo nog geen orkaan, route onveranderd

Storm Gonzalo neemt nog in kracht toe, maar is nog geen orkaan. Dat meldt het Hurricane Center. De route van tropische storm Gonzalo is nog onveranderd. Zondagmiddag trekt de storm 160 kilometer Noord van Curacao langs. Volgens de Meteo is er een kleine kans op zware wind en regenbuien, maar ze verwachten geen extreme weersomstandigheden. Wel kan de storm zorgen voor wat wat meer regen. Het systeem wordt in de gaten gehouden.