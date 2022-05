Grote boom mist op het nippertje een straatventer

Het was flink schrikken voor een straatkoopman bij het Wilhelminapark. Een grote oude boom die gisteren omviel, miste hem op een haar na. Hij is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Het gaat om een boom die vlakbij de naam Dushi Curaçao stond. Op het moment dat de boom naar beneden kwam, wist de verkoper weg te komen. Het lijkt erop dat de boom rot was. Een deel van de stam was versplinterd toen het omviel. De politie heeft de omgeving een paar uur moeten afzetten om de brandweer ruimte te geven de boom op te ruimen.

Meer over punda Wilhelminapark