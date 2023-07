De renovatie van het sportveld van Soto is gestart. Gisteren werd de groundbreaking gevierd. Het kabinet heeft 4 miljoen extra uitgetrokken voor het multifunctionele veld in Bándabou. Het project ligt premier Pisas nauw aan het hart. Onder kabinet Pisas I was hij al van plan om een grote arena in Soto te realiseren. Door de kabinetswisseling verdween het project vervolgens in de la.