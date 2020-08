Guus Hiddink nieuwe bondscoach Curacao

Guus Hiddink wordt per 1 september de nieuwe bondscoach van het Curacao’s voetbalteam. Dat melden diverse Nederlandse media, zoals Het Parool en FoxSports. Hiddink zegt in een verklaring dat de keuze voor Curacao niet voor de hand lag, maar dat het moeilijk was om ‘nee’ te zeggen. “Curaçao heeft de laatste jaren goede stappen gemaakt en ik wil de spelers en staf graag helpen nog een treetje hoger te komen op de internationale ladder”, aldus Hiddink tegen FoxSports

De ervaren trainer wordt technisch directeur en bondscoach. Oud-voetballer Hedwiges Maduro wordt daarnaast aangesteld als adviseur. Het tweetal zou beginnen op 1 september aanstaande en moet Curacao via een lang kwalitatietoernooi naar het WK 2022 in Qatar loodsen.

Huidig bondscoach Remko Bicentini zegt in een reactie tegen Paradise FM het nieuws uit de media te hebben vernomen en helemaal van niets te weten. Bicentini had gisteren, 20 augustus, nog contact met FFK-voorzitter Shaheen Elhage. “Ik ben enorm verbaasd. Er is mij niets verteld”. Onder Bicentini won Curacao onder andere de Caribbean Cup en bereikte het land de kwartfinales van de Gold Cup in 2019. Zijn contract loopt door tot en met het WK 2022 in Qatar.

Voetbalbond FFK was nog niet bereikbaar voor commentaar.