De uit Schotland afkomstige viering van All Hallow’s Eve, beter bekend als Halloween, staat komend weekend ook centraal bij verschillende gelegenheden op Curaçao. Het feest maakt sinds enkele jaren een opmars op het eiland en wordt al vanaf vandaag in de horeca, het uitgaansleven en de entertainmentsector gevierd. Op social media is meer informatie te vinden over de verschillende activiteiten die gaan plaatsvinden.

