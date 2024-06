Hoge straffen voor moord op Peter R. de Vries

In Nederland zijn vanochtend straffen opgelegd voor de moord op Peter R. de Vries. Schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. krijgen 28 jaar opgelegd. Krystian M. moet 26 jaar en 1 maand de cel in. Het Openbaar Ministerie eiste in januari nog drie keer levenslange gevangenisstraffen voor de schutter, de chauffeur en de organisator van de moord. Delano G. is van Antilliaanse afkomst. Net als Gerower M. en Erickson O.. Zij kregen opdracht om de moord te filmen en te delen op sociale media om de schok te vergroten. Beide mannen kregen 10 jaar celstraf opgelegd in plaats van de geëiste 21 jaar.

Het OM beschouwt de aanslag op De Vries als een terroristische daad, omdat er met de filmpjes angst gezaaid moest worden. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake was van terrorisme. Ludgardo S., Divainy K. en Christopher W. worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs voor deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een criminele organisatie, maar dat het losse groepjes mensen zijn. Ook Lugario S. werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op De Vries. Hij krijgt wel vier weken cel voor het bezit van harddrugs.