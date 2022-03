Hogere dieseltarief raakt bedrijfsvoering ABC busbedrijf

De verhoging van de dieselprijs brengt autobusbedrijf Curaçao in nog meer problemen. Dat meldt de Amigoe. Door de laatste prijsverhoging is het autobusbedrijf de hele maand april 35.000 gulden extra aan brandstofkosten kwijt. Het vervoerbedrijf kan deze kosten niet dragen. Om de stijging van de brandstoftarieven op te kunnen vangen moet het bedrijf 17.000 extra ritten draaien. Dat is een onmogelijke opgave. Het is niet aannemelijk dat de brandstofprijzen binnenkort zullen dalen. Het busbedrijf is in gesprek met de overheid om tot een oplossing te komen.

