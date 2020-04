Horeca Happy Hour Top 100

Het hele eiland ligt al een poos op zijn gat. Om alle toppers uit de horeca een hart onder de riem te steken is Paradise FM deze vrijdag helemaal voor jullie. Jij, die harde werker die met vijf borden tegelijk kan lopen en nog kan blijven lachen. Jij, die stoere chef die vijfentwintig ossenhaasjes per avond er doorheen ramt zonder een druppel zweet te laten vallen. Jij, die moedige ondernemer die zijn ziel en zaligheid stopt in het uitvoeren van zijn passie. Wij denken aan je!

Vanaf 7 uur ’s ochtends draaien we jouw favoriete Happy Hour hits in één lekkere lijst. Stuur ze nu aan ons door!