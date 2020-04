Mensen die de lockdown in Suriname overtreden, mogen 24 uur worden vastgehouden. Dat heeft de politie in het land bekendgemaakt. Er zijn 10 bevestigde besmettingen in het land. Mensen mogen sinds deze week ook niet meer thuis in quarantaine. Als er een vermoeden is op een besmetting, wordt iemand ondergebracht in een speciaal zorghotel.