Horecaf pleit voor service charge in horeca

Een service charge voor gasten in restaurants die centraal geregeld wordt, dat is wat de vakbond voor horecamedewerkers Horecaf voor elkaar wil krijgen op Curaçao. Al eerder is dit plan geopperd maar nu heeft Horecaf een brief aan de Staten geschreven. De service charge is een klein bedrag dat wordt toegevoegd aan de rekening in restaurants. Horecaf pleit voor een service charge van 12%. 10% is dan een extra’tje voor het horecapersoneel, die kunnen dat volgens de vakbond goed gebruiken. De andere 2% gaat dan naar het opleiden en trainen van horecapersoneel.