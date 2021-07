Huiszoekingen in verband met lopende drugszaak

De politie heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee twee huiszoekingen verricht in verband met een lopend drugsonderzoek. Het gaat om woningen in de Commandeursweg en de Punta Cardonweg. Tijdens de huiszoekingen zijn onder andere geld, drones, drugs en juwelen in beslag genomen. De politie heeft ook twee Venezolaanse mannen van respectievelijk 18 jaar en 37 jaar aangehouden en meegenomen voor verhoor. Ook zijn er verschillende illegalen bij de adressen aangetroffen die daarna zijn overgedragen aan de Immigratiedienst.