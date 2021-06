Illegale werknemers geen mensenhandel volgens rechter

Het verschaffen van werk en onderdak aan illegale Venezolanen is niet automatisch mensenhandel. Zo besloot de rechtbank in een zaak tegen de eigenaar van Oost-West Carwash. Van die verdenking is hij vrijgesproken. De carwash-eigenaar werd wel veroordeeld omdat hij geen premies en belastingen voor de Venezolanen afdroeg. De verdachte hoeft in ieder geval niet naar de gevangenis na 87 dagen in voorarrest te zijn geweest. Ook is een proeftijd van drie jaar opgelegd.

