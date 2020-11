Inschrijving voor 8e editie CURA DOET geopend

De inschrijving voor de 8ste editie van de grootste vrijwilligersactie op Curaçao, CURA DOET, is officieel geopend. Dat heeft de organisatie gisteren bekend gemaakt. Sinds de lancering in 2014 melden elk jaar buurthuizen, scholen, sportverenigingen en kinderopvangen zich bij CURA DOET. Ze ontvangen daarna een helpende hand van duizenden vrijwilligers gedurende twee dagen. CURA DOET vindt plaats op 12 en 13 maart 2021. De organisatie noemt het vanwege de coronacrisis al een zeer cruciale editie.

‘Door de crisis realiseren wij ons dat sociale organisaties ons harder nodig hebben dan ooit! Voor allen is 2020 een zwaar jaar, maar voor de sociale organisaties die zo hard rekenen op steun van vrijwilligers en bedrijven, blijkt het nog vele malen zwaarder te zijn dan ooit’, zo stelt de organisatie. Het thema van 2021 luidt dan ook: ‘Voor elkaar met elkaar!’ In een persbericht stelt de organisatie dat de drijvende kracht achter CURA DOET het team is van Curaçao Cares. Deze bestaat uit project managers en wordt ondersteunt door regiocoördinatoren.

Sociale organisaties en goede doelen kunnen vanaf nu hun klus aanmelden op de website www.curadoet.com of door contact op te nemen met Curaçao Cares via curadoet@curacaocares.org. Een klus aanmelden kan tot 16 januari 2021. Om een stichting of vereniging te helpen om een klus uit te voeren, stelt het Oranje Fonds een bijdrage tot maximaal NAF 1.100 beschikbaar, bijvoorbeeld voor materiaal of vervoer. Deze aanvragen kunnen via de website gedaan worden. Organisaties kunnen daar ook de toolkit met de algemene voorwaarden downloaden. Door de nieuwe situatie met betrekking tot COVID-19 zijn er nieuwe regels, zoals een maximaal aantal vrijwilligers per project.