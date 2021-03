Inspectie en Ontvanger in WTC

In het WTC vond gisteren de ‘soft opening’ plaats van enkele kantoorruimtes waarin medewerkers van de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger gaan werken. Op die manier wordt invulling gegeven aan de wens dat de belastingdienst weer meer gecentraliseerd wordt. Op 22 augustus 2019 werd er brand gesticht in het belastingkantoor aan de Regentesselaan. Sindsdien zijn de verschillende onderdelen van de belasting over het eiland verspreid. Volgens minister Kenneth Gijsbertha van Financiën kan er betere service worden gegeven als de medewerkers bij elkaar zitten. Hij is dan ook blij met de nieuwe plek.

Gijsbertha gaf tegelijkertijd aan dat er belangrijke stappen zijn gezet in het traject voor een nieuw ICT-systeem voor de belasting. Hij gaf nog geen streefdatum, maar stelde dat het er goed uitzag voor wat betreft de invoering van een nieuw, sneller werkend automatisch systeem.