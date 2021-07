Inspectie kritisch over gedrag jongeren in het weekend

De Inspectie is erg kritisch over het gedrag van jongeren in het uitgaansleven. Zo schrijft de Èxtra. Afgelopen weekend vonden er extra controles plaats, vooral in het gebied rond Palu Blanku en Saliña. Veel jongeren trekken zich volgens hoofdinspecteur Ronny Cornelis niets aan van de geldende regels zoals voldoende afstand en mondkapjes. Ook veel snèks hielden zich niet aan de regels. Van de 40 locaties die zijn gecontroleerd, kregen er zeventien een boete en moesten er tien hun deuren sluiten.