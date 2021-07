Inspectie sluit illegaal meubelstoffeerderij

De Inspectie heeft de zaak van een lokale meubelstoffeerder na een controle gesloten. De eigenaar had zijn zaak al uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar ging zeker nog een jaar door. Ook het aanzicht van de zaak liet erg te wensen over door het afval dat op en rond het terrein ligt. Ook het toilet bleek zonder aansluiting op de riolering uit te komen op het terrein van de buren. Inspectie heeft de eigenaar gesommeerd zijn papieren in orde te maken anders worden stoelen, voorraad en gereedschap in beslag genomen.

