Inspectie sluit zorgcentrum dat al jarenlang in gebreke blijft

Het zorgcentrum Jurmalene heeft een bevel ontvangen van de Inspecteur voor Volksgezondheid Serving Keli om per 25 november alle activiteiten te staken. Het centrum voor ouderen wordt gesloten en alle mensen in het huis worden overgeplaatst. Volgens Keli is er al jarenlang sprake van gebreken in Jurmalene. Zo opende het in 2019 zonder vergunning. In de afgelopen vijf jaar is het centrum zes keer verhuisd. Bij elke controle was er sprake van ernstige tekortkomingen. Zo beschikt niet al het personeel over voldoende kennis om het werk te doen en was er sprake van onhygiënische omstandigheden binnen als buiten het zorgcentrum, inclusief de keuken.

Daarnaast werden salarissen niet tijdig uitbetaald en werd de levering van water en elektriciteit afgesloten wegens onbetaalde rekeningen. Het gebruikte water was niet afkomstig uit het waterleidingnet. Tot slot meldt Keli dat zowel de leiding als het personeel ondanks deze situatie hardnekkig bleven doorgaan op dezelfde manier. Volgens de inspecteur vormt deze situatie een gevaar voor de gezondheid en het welzijn van de cliënten. Om die reden heeft hij bevolen het zorgcentrum te sluiten. Tevens heeft Keli opdracht gegeven om op een verantwoorde manier zorg te dragen voor zowel de cliënten als het personeel totdat het zorgcentrum Jurmalene definitief sluit.