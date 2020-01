Interparlementair Koninkrijksoverleg wil besluit over verkiezingswaarneming

Als het aan Nederlandse parlementariërs ligt wordt er deze week tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg een besluit genomen over wederzijdse verkiezingswaarneming vanaf volgend jaar in Nederland, Curaçao en Aruba. Dat heeft Eerste Kamerlid Paul Rosenmöller gisteren gezegd, het Antilliaans Dagblad schrijft er over.

Ook zullen de parlementariërs uit Nederland, Curaçao en Aruba morgen een bezoek brengen aan de barakken bij de gevangenis, waar ongedocumenteerden uit Venezuela vast zitten. De EXTRA schrijft dat sommigen van hen hopen dat het bezoek ertoe leidt dat ze de barakken snel kunnen verlaten.