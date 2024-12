‘Inval in woning Desi Bouterse, oud-president niet aangetroffen’

De politie in Suriname heeft een inval gedaan in de woning van de voortvluchtige oud-president Desi Bouterse. Die werd een jaar geleden veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn aandeel in de Decembermoorden. Voor hij werd opgesloten, wist hij te verdwijnen. De veroordeling van Bouterse was dit weekend precies een jaar geleden. De toenmalig legerleider liet in 1982 vijftien prominente critici van zijn militaire bewind vermoorden. Het duurde meer dan 40 jaar voordat hij daarvoor definitief werd veroordeeld. Daarna werd hem verzocht zich bij de gevangenis te melden, dat deed hij niet.

Zijn vrouw zei later tegenover media niet te weten waar hij zou zijn. In de afgelopen tijd werd meerdere keren gespeculeerd dat Bouterse gewoon in zijn landhuis in Paramaribo verbleef. Bij de huiszoeking werd hij daar niet aangetroffen.