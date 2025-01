Issue Award voor protesterende bewoners Bonaire

Samen met Greenpeace klagen acht inwoners van Bonaire de Nederlandse staat aan wegens onvoldoende actie tegen klimaatverandering. Omdat deze zaak een universele dimensie heeft en raakt aan belangrijke maatschappelijke thema’s, ontvangen zij de Issue Award 2025. Dat heeft de maatschappelijke organisatie de Issuemakers gisteren bekend gemaakt. Acht inwoners van het Caribische eiland namen vorig jaar januari het initiatief tot de rechtszaak. Ze eisen meer bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Volgens de bewoners gaat om extreme hitte. Nederland heeft onvoldoende aandacht voor deze problemen in de gekoloniseerde gebieden, vinden de inwoners. Volgens hen is er sprake van koloniale ongelijkheid. De rechter in Den Haag doet vandaag om 10.00 uur uitspraak in de zaak van Greenpeace tegen de Nederlandse overheid.