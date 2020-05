De inzamelingsactie die Jandino Asporaat heeft opgezet om geld in te zamelen voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten heeft in totaal meer dan 1,16 miljoen euro opgebracht. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Drie weken geleden was er een speciale uitzending op NPO1 waarin geld werd ingezameld voor voedselpakketten. Doneren kon tot en met 25 mei.