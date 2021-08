Jasper Leegwater naar Paradise FM

Presentator en verslaggever Jasper Leegwater (21) versterkt vanaf oktober het team van Paradise FM op Curaçao. Leegwater zal op werkdagen het middagprogramma van 16 tot 19 uur presenteren. Leegwater komt van NH Media, de regionale omroep van Noord-Holland, waar hij als verslaggever en presentator te horen en te zien is.

Op Paradise FM zal Leegwater de middagshow gaan verzorgen, waarin hij afgewisseld met volwassen popmuziek en entertainment de belangrijkste gebeurtenissen van de dag met de luisteraars doorneemt. De hoofdpersonen uit het nieuws komen daarbij dagelijks aan het woord en ook de luisteraar houdt een centrale rol in het programma, waarin een prettige sfeer belangrijk is. Dat alles moet van de middagshow met Jasper een vanzelfsprekendheid maken als Curaçao aan het eind van de werkdag naar huis rijdt.

Over de nieuwe DJ: “We horen in Jasper een groot talent, die door zijn jonge leeftijd een frisse gunfactor heeft, maar ook al een bijzonder volwassen kijk op de wereld bezit. We kijken erg naar zijn komst uit!”, aldus station manager Joris Reer. “Hij is nieuw op het eiland, maar gretig om zich te verdiepen in wat er speelt. Natuurlijk helpen we hem daar zo goed mogelijk bij.”

Jasper kan niet wachten om zijn nieuwe avontuur met beide handen aan te grijpen: “Deze kans was zo mooi dat ik hem moest pakken: elke dag radiomaken en dat op een tropisch eiland! Radio is mijn passie en ik ben nog jong, dus nu is het moment. In een omgeving van nieuws en volwassen popmuziek voel ik me helemaal thuis, dus Paradise FM is mij op het lijf geschreven!”

Jasper Leegwater heeft op zijn 21ste al een indrukwekkend cv. Zoals veel radiomakers begon hij zijn loopbaan bij de lokale omroep. Al snel zat hij in de talentenvijver van de Publieke Omroep en presenteerde hij programma’s op KX Radio. Daarna werkte hij nog als rechterhand van Michiel Veenstra bij het nieuw op te zetten KINK. Vervolgens ging hij op 20-jarige leeftijd aan de slag als jongste verslaggever ooit bij NH Media.

Jasper Leegwater begint zijn middagshow op maandag 18 oktober. Tot die tijd neemt Joris Reer de uren van 16 tot 19 uur voor zijn rekening en hoor je Gert-Jan van Ackooij tijdens de lunch in de Curaçaose ether.