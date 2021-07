Jean-Julien Rojer test positief op coronavirus

De Curaçaose tennisser Jean-Julien Rojer is positief getest op het coronavirus. Daarmee eindigt zijn deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Het is al de vierde sporter uit het Nederlands Olympisch Team die positief test op het coronavirus. Rojer laat in een verklaring weten alles gedaan te hebben om te niet besmet te raken en dat hij geen idee heeft hoe dit is gekomen. Rojer bereikte gisteren met zijn dubbelpartner Wesley Koolhof de tweede ronde op de Spelen, arriveerde op 17 juli in Tokio en verbleef buiten het olympisch dorp. Hij moet nu tien dagen in quarantaine.