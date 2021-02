Jesus-Leito:’Uitspraken Dos Santos onverantwoord’

Minister van Gezondheid Zita Jesus-Leito noemt uitspraken van parlementariër Amparo dos Santos over het vaccinatie traject ‘zeer onverantwoordelijk’. Dos Santos raadde onlangs iedereen op Curaçao aan om zich niet te laten vaccineren tegen Covid-19. Volgens hem kunnen mensen beter awa di lamoenchi (water met limoen) drinken. Ook is het volgens hem verstandiger om aspirine te nemen in plaats van het vaccin. Zita Jesus-Leito stelde vanmiddag dat het Curaçao is gelukt om de verspreiding van corona beperkt te houden. Maar nu is vaccineren van belang, aldus de minister. De uitspraken van Dos Santos noemt ze in dit geval niet verstandig.